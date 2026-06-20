東京・北区の小学校で児童8人を含む11人がけがをした火災を受けて、小学校の校長や区長らが会見を開き、謝罪しました。【映像】校舎外のひさし部分で一時避難する児童ら北区・山田加奈子区長「多くの方々に大変なご心配とご迷惑をお掛けしましたことについて、心から深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした」きのう、北区の滝野川第三小学校の音楽準備室から火が出て、児童8人と教師ら3人の合わせて11人がけが