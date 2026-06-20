全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のモロッコ料理店『ダリア食堂』です。【安堵】現地の家庭に招かれたようなアットホーム空間えっと、ここどこか海外の家ですか？的なアットホームな雰囲気にこちらの心の扉もパアッと開く。異国情緒漂う店は屋根裏部屋のようなロフトもあって何とも寛げる空間だ。もともと世界の雑貨を販売していた店に食事ができるスペースを