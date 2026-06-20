北中米ワールドカップで現地６月19日、グループＤ第２節の２試合が行なわれた。アメリカ対オーストラリアは、アメリカが２−０で快勝した。トルコ対パラグアイは、パラグアイが１−０で勝利した。この結果、２連勝のアメリカが首位通過を確定させる。オーストラリアとパラグアイが勝点３で並び、得失点差でオーストラリアが２位。２連敗のトルコはグループステージ敗退が決まった。 グループＤ／ここまでの結果と今後の