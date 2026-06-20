盗掘の通報を契機に、ローマ帝政期に立てられた壮麗な別荘跡の存在が明らかになった/Ministero della Culturaローマ（CNN）イタリアの首都ローマ郊外で、精巧なモザイクによる装飾を施したローマ時代の別荘が発掘された。この驚くべき発見は、政府所有地での違法な発掘活動について警察に通報があったことをきっかけに明らかになった。この建物は現在のカステル・ディ・グイド村に位置し、ローマからは約19キロ離れている。帝政時