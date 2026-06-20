女優の伊藤沙莉が20日、都内でアニメ映画「クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」完成披露舞台あいさつに出席した。「妖怪の国」に迷い込んだしんのすけたち野原一家に手を貸してくれる狐の妖怪・やこ役を演じた。小さい頃からしんちゃんが大好きで「お話をいただいたときから感動が止まらない。自分が夢に見た瞬間、しんちゃんの作品に携われてうれしいなと思いました」と今回声優を務めた喜びを話した。「