俳優本木雅弘（60）が19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。本木が発案して撮影した家族写真について語った。MC笑福亭鶴瓶が「この家族写真見た？ちょっと、こんなん、ほしいわ、家に飾っておきたい」と番組の相方の藤ケ谷太輔に向かって話した。中央に座った内田裕也さんと囲むように本木と妻内田也哉子、3人の子どもと樹木希林さんの7人が一枚に収まっている家族写真だった。本木が「これ、一応、私が発案して