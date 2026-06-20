自動車を購入する際は、自身の年収と相談することが多いでしょう。それに伴い、新車・中古を問わずさまざまな選択肢からどれにするかを悩むケースは珍しくはありません。掲題のように、夫婦で対立してしまうこともあるでしょう。 では、「中古のアルファード」と「新車のエルグランド」では、どちらが良いのでしょうか。比較するために、新車のエルグランドの価格や中古のアルファードの一般的な価格、残