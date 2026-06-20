祖父母が孫の将来を案じ、大学費用などのために貯金してくれるケースはよくあります。 亡くなった父親が「孫の大学費用に」と350万円の貯金してくれており、その通帳の存在を以前から子も、そして孫自身も知っていた場合、「孫の口座なのだから遺産に含めなくてもよいのでは」と考えるのは自然なことかもしれません。 しかし、税務上のルールに照らし合わせると、この預金は相続財産として申告が必要と