最近SNSで漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』（以下こち亀）のエピソードや一部ページが投稿され、改めておもしろさなどが話題になりました。 主人公の両津勘吉（以下両さん）は、お金にがめつい、すぐに騒ぎを起こすなどのイメージがありますが、近年では「メロい」「普通にハイスペック」「実は理想の結婚相手」などの声が増えています。 本記事では、こち亀の両さんはなぜ再評価されている