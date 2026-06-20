新卒で入社したばかりの子どもが、わずか2ヶ月で退職してしまった……親としては心配になる一方で、「生活費が足りないから毎月5万円援助してほしい」と言われると、どこまで支援すべきか悩む人も多いでしょう。 特に気になるのは、「失業保険はもらえるのか」「親の扶養に入れるのか」といった点でしょう。実際には、退職後の公的制度や生活費の状況を理解したうえで判断することが大切です。本記事では、新卒2ヶ月で退職