○ドジャース6x−5オリオールズ●＜現地時間6月19日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが逆転サヨナラ勝利を収めて4連勝。先発登板した佐々木朗希投手（24）は6回途中3失点という投球で勝敗付かなかった。中6日で先発マウンドに上がった佐々木は先頭打者ウォードに右中間へ安打を運ばれるも、中堅手アンディ・パヘスが二塁へ好返球を投げ、二進を狙った打者走者をタッチアウト。続く2番ヘンダーソンを