お笑い芸人のほんこんが２０日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では国会で立憲民主党の古賀千景参院議員が「自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが（自衛隊に）行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」と発言したことを取り上げた。古賀氏は撤回し謝罪したがたが、批判が殺到し炎上状態となっていた。自衛隊の元統合幕僚長河野克俊氏は「私が若い