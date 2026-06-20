本拠地でのオリオールズとの3連戦がスタート【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦でサヨナラ勝ちを収めて4連勝を飾った。この日3三振といいところがなかったダルトン・ラッシング捕手が2死から同点打を放つと、ホームへの返球を相手捕手が痛恨の失策。その間に走者が生還してサヨナラ勝ちを決めた。先発した佐々木朗希投手は5回まで安打