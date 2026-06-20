【モデルプレス＝2026/06/20】元タレントの木下優樹菜が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアカラーのショットを公開した。【写真】芸人の30代元妻「一気に雰囲気変わった」前髪ありショット◆木下優樹菜、新ヘアでイメチェンショット木下は「髪の色をかえました」「前髪もつくりやした」とつづり、新しいヘアカラーの姿を披露。暗めのブラウンヘアから明るいブラウンヘアにチェンジし、目にかかるほどの長さの