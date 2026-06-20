【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた阿部創馬が6月19日、自身のInstagramを更新。青髪姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」出身19歳イケメン「美形際立つ」青髪姿◆阿部創馬、青髪衣装姿公開阿部は「わくわく どきどき」「＃沖田総司 ＃新撰組」とつづり、舞台の衣装と思われる姿を披露。和装のような衣