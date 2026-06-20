【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が6月19日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題になっている。【写真】「今日好き」出身美女「セクシー」大胆イメチェン姿◆中島結音、アッシュ＆センター分け前髪でイメチェン中島は「どーう？」とつづり、美容室でブラウン系のロングヘアから