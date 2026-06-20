男性と何を話していいかわからず、なんとなく気まずくなってしまう…。そんな場面でも、そこそこ盛り上がる定番の質問をおさえておけば、自然と会話の糸口が見つかることもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「男性との話題に困って気まずいとき、無難な会話のきっかけになる質問」をご紹介します。【１】「お仕事ではどんなことしてるんですか？」「一日の大半に関わることなので」（