第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の組み合わせ抽選会が２０日、富士市内で行われた。プロ注目左腕の高部陸（３年）率いるシード校の聖隷クリストファーは２回戦から登場。初戦は浜北西と富士宮西の勝者との対戦が決まった。６月上旬には、今春のセンバツで優勝した大阪桐蔭と練習試合を行い、高部が２失点完投。チームは３―２で勝利を収めるなど、連覇に向けて順調な仕上がりぶりを見せている。また、今春の県大会で優勝