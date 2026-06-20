◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦トルコ０―１パラグアイ（１９日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）パラグアイ（ＦＩＦＡランク４１位）がトルコ（同２２位）と対戦した。前半アディショナルタイムに、今大会から施行された新ルールが初めて適用された。前半アディショナルタイムにパラグアイのＭＦアルミロンが相手選手に抗議した際に口元を隠したとしてＶＡＲが介入。主審にオンフィールドレビューを提案