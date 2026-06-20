ＪＲＡは６月２０日、水沼元輝騎手＝美浦・加藤和宏厩舎＝が２１日の東京競馬で騎乗予定だった２鞍が乗り替わりになると発表した。水沼騎手はこの日の阪神１Ｒ・障害３歳上オープン（直線ダート３１１０メートル）でタマモエース（牡７歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父ワールドエース）に騎乗。最終障害を飛越した際にバランスを崩して転倒したタイセイジャスパーにつまづいて落馬し、左足の負傷と診断された。そのため、２１日の