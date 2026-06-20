◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）広島の小園海斗内野手が、スタメンから外れた。前夜１９日には、４回無死一、三塁から前進守備で打球を処理した際に、本塁送球がそれて先制を許すプレー（記録は野選）があった。小園のスタメン落ちは、５月２６〜２８日のロッテ戦（マツダ）以来。そのときも守備がきっかけで、直前の試合で途中交代を命じられていた。代わりにドラフト３位・勝田成内野手が「８番・遊撃