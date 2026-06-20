６月２０日の阪神７Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２４００メートル＝１６頭立て）で単勝１番人気に推されたサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）が２着に１馬身３／４差をつけ、２勝目を挙げた。同馬は２０２３年のセレクト当歳セールで５億２０００万円がつき、デビュー前から注目を集めていた。勝ち時計は２分２５秒８（稍重）。道中は中団の内ラチ沿いを追走。川田将雅騎手＝栗東・フリー＝は勝負どころ