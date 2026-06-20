１８日、嫩江流域の湿地に生息するシマアオジ。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）【新華社チチハル6月20日】中国黒竜江省チチハル市を流れる嫩江（どんこう）流域の湿地でこのほど、シマアオジの群れが確認された。シマアオジは中国の国家1級保護野生動物で、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストでも絶滅危惧種に分類されている。１８日、嫩江流域の湿地に生息するシマアオジ。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）１８日、嫩江