１７日、海南省の海口港コンテナ埠頭。（ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口6月20日】中国海南省全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」運営が開始以降、同省の輸出入が急増している。海口税関によると、措置が始まった2025年12月18日から今年5月31日までに、省内企業の貨物輸出入額は前年同期比54.6％増の1739億8千万元（1元＝約24円）となった。「ゼロ関税」輸入額も前年同期比2.2倍の2