梅雨の季節を美しく心地よく過ごしたい女性にぴったりな新作ランジェリーが、tu-hacci（ツーハッチ）から登場しました。人気補正ブラシリーズ「Leene」より発売される《Leene》アジサイレースノンワイヤーブラ＆ショーツは、紫陽花をモチーフにした繊細な刺繍と快適な着け心地が魅力。雨の日の気分まで華やかに彩る、この季節限定の特別な一着をご紹介します♡ 紫陽花を纏う特別