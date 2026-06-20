◇バレーボールネーションズリーグ2026予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は19日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。日本は19日の第2週の第2戦でチェコと対戦、セットカウント3-0（25-15/25-23/27-25）で勝利し、開幕から6連勝としました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チ