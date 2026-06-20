◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月20日京セラＤ）「スーパーマリオブラザース」誕生40周年を記念して、京セラドームのファーストピッチセレモニーをスーパーマリオが務めた。スタンドのファンを沸かせたのは捕手を務めた選手。なんと2メートル13センチ、113キロのオリックス右腕ジェリーがキャッチャーミットを持ってプレートの後ろに座ったのだ。打者は守護神マチャド。マリオのトレードマークである“ヒゲ”