【カイロ共同】「アフリカ勢として初めて優勝した国として歴史に名前を残してほしい」。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する北アフリカ・モロッコ代表への地元市民の期待が膨らんでいる。前回大会では旋風を巻き起こしてアフリカ勢初の4強入りを果たした。今回も好調で、19日にはスコットランドを撃破。列強の仲間入りを狙う。モロッコは人口3843万人、アラブ系やベルベル系住民が暮らす。初戦ではサッ