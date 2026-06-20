俳優の有村架純さん、黒木華さん、南沙良さん、塩野瑛久さんらが20日、映画『マジカル・シークレット・ツアー』の公開記念舞台挨拶に登場し、「人生が変わった旅の思い出」を語りました。【写真を見る】【黒木華】石垣島でダイビングの免許を取得海に潜り「自分、ちっぽけだな〜」と感動本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研