お笑い芸人のビートきよし（76）が、20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。ビートたけし（79）と漫才ブームを牽引したコンビ、ツービートの今後について語った。番組では、横浜市中区伊勢佐木町でカラオケスナック「スター☆場」を経営している、きよしに密着。店はボトル注文をすると料金5000円（税別）で時間無制限に歌えるシステムで、地元客が連日訪れる様子が紹介された。6月の定休日はわずか5日間だけで、きよしが芸能