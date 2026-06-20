県内の中学校から県外の高校に進学する生徒は年々増えていて、この春は236人と過去最多だったことがわかりました。県教育庁によりますと、2026年3月に県内の中学校を卒業した生徒のうち、県外の高校へ進学した生徒は過去最多の236人でした。県外の高校への進学者は2022年が166人、現行の入試制度＝「特色選抜」が導入された2023年が187人でした。以降も年々増加し、2024年は207人、2025年は218人となっています。2022年と2026年を