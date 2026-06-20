元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳さん（25）がXを更新。「FIFAワールドカップ2026」のオランダ対日本の試合の現地中継に出演した際のオフショットを公開し、衝撃の事実が話題となっています。【写真】「スタイル良すぎ」キッズサイズを着こなす影山優佳さん影山さんは、日本サッカー協会のロゴがついたアディダスのアウェイユニフォーム姿を披露。体にぴったりとフィットしたサイズ感について、「私が着用している大人気のア