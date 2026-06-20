＜全米オープン2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞かつての世界ランキング1位が上位争いから一気に順位を落とした。2016年大会覇者でDJの愛称で親しまれるダスティン・ジョンソン（米国）は、トータル3オーバーの46位タイで予選を突破したが、一時は首位に一打差と迫っていた。【写真】427ヤード?デシャンボーが投入した未発表1W順延となっていた第1ラウンド（R）を終えて4アンダーの