＜マイヤーLPGAクラシック2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞4月の「メキシコ・リビエラマヤオープン」からここまで4試合連続で予選落ちを喫していた笹生優花が、4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。トータル3アンダー・36位タイで決勝ラウンド進出を決めた。【連続写真】まるでジャンボ！笹生優花はダウンの沈み込みとジャンプで球を強く押し込んでいた！決勝進出は、今季メジャー