◇W杯北中米大会1次リーグD組 トルコ0ー1パラグアイ（2026年6月19日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組第2戦で、トルコ（FIFAランク22位）がパラグアイ（同41位）と対戦。開始64秒で先制を許して、後半は数的有利となったが得点を奪えず2連敗を喫して、欧州勢初のグループリーグ敗退が決まった。02年日韓大会以来、24年ぶりの本大会出場となったトルコ。初戦のオーストラリア（同27位）