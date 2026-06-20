「ヤクルト−広島」（２０日、神宮球場）お笑いコンビ「バイきんぐ」が、ファーストピッチセレモニーに登場した。結成３０周年だがコンビでは初めてとなる。小峠英二と西村瑞樹はＧパン、Ｔシャツ姿で登場しホームベース付近でお約束？の小競り合い。その後は西村が小峠にノーバウンド投球を披露すると球場はどよめき、大きな拍手と歓声に包まれていた。西村は「ちょっとそれたけど、こいつがよくキャッチした。緊張します