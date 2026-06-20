パキスタンやイランの代表者と会談後、記者会見で話を聞くクシュナー氏（左）とウィトコフ特使＝4月12日、パキスタン首都イスラマバード/ Jacquelyn Martin/Poolc/Getty Images/File（CNN）米国とイランが実務協議を再び軌道に乗せるべく取り組む中、トランプ米大統領の特使を務めるスティーブ・ウィトコフ氏がスイスへ向かっていることが分かった。米当局者が明らかにした。トランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏も、交渉が実