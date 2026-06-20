大きな反響があった、ひとつ屋根の下で暮らす猫とカメの遊ぶ様子（2023年9月6日）。あれからおよそ3年、2匹の現在の様子が飼い主によって伝えられた。【映像】現在のカメと猫の様子（実際の映像）ひとつ屋根の下で暮らすカメの軍曹くんと猫の小雪ちゃん。2匹の様子には、番組でも大きな反響があった。放送後には「可愛かった」「癒された」など、たくさんのコメントが寄せられ 飼い主も大喜びだったそうだ。あれからおよそ3