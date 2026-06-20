【モデルプレス＝2026/06/20】YouTuberのきりまるが6月18日、自身のInstagramを更新。恋人との韓国旅行ショットを披露した。【写真】28歳美人YouTuber「イケメンオーラすごい」恋人との旅行ショット◆きりまる、恋人との旅行中ショットきりまるは「いっぱい食べて楽しかった韓国旅行〜」とつづり、韓国旅行中に撮影したショットを公開。サラダを持つきりまるにぴったり寄り添ったショットを披露している。また「ほんとに可愛いカフ