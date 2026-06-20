【モデルプレス＝2026/06/20】女優の矢吹奈子が6月19日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジしたショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】25歳元K-POPアイドル女優「美しすぎて二度見」黒髪姿◆矢吹奈子、黒髪ショット披露矢吹は「あ、黒髪にしました」とつづり、茶髪から黒髪にチェンジした後のショットを投稿。白いノースリーブのトップス姿で、透明感のある黒髪が際立っている。◆矢吹奈子の黒髪が話題この投稿にフ