【モデルプレス＝2026/06/20】女優の比嘉愛未が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖父との2ショットを公開した。【写真】40歳国民的女優「素敵」祖父との2ショット公開◆比嘉愛未、祖父との2ショット比嘉は「久しぶりにおじぃに会えた」「にっこにこでほお擦りしてくれてわたしのことをすごく褒めてくれた。。」（※原文ママ）「もう会えない人だけど会いに来てくれた。あ〜見守ってくれてるんだね ありがとねって 目