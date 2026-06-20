【モデルプレス＝2026/06/20】タレントの鈴木紗理奈が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。多すぎて残された大盛り丼を公開した。【写真】48歳ママタレ「ボリュームすごい」大盛り親子丼公開◆鈴木紗理奈、大盛り丼公開鈴木は「食べ盛りなので親子丼に豚肉も唐揚げも入れて大盛りにしたら さすがに、多すぎると残された」とコメント。大きな丼に唐揚げや豚肉が山盛りになった親子丼を公開した。◆鈴木紗理奈の投稿に反響