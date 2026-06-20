【モデルプレス＝2026/06/20】女優の有村架純が20日、都内で開催された映画『マジカル・シークレット・ツアー』公開記念舞台挨拶に出席。人生が変わった旅の思い出を明かした。【写真】34歳国民的女優、美スタイル輝くノースリーブワンピ姿◆有村架純、黒木華＆南沙良の印象本作は2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金