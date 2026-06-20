俳優の風間トオルさん（63）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。元Winkの相田翔子さん（56）との2ショットを披露した。「素敵なLiveでしたよー」風間さんは、「Wink相田翔子ちゃんソロ活動30周年おめでとうさん」といい、相田翔子さんとの笑顔ショットを投稿。「素敵なLiveでしたよー」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、風間さんは水色の柄がデザインされた半袖シャツと白いパンツを着用。相田さん