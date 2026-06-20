JR西日本 JR西日本によりますと、20日正午ごろ、岡山県津山市加茂町のJR因美線で、線路に木が倒れているのを普通列車（1両編成）の運転士が発見し、緊急停車しました。 普通列車は倒木と接触しておらず、乗客乗員17人にけがはありませんでした。 JR西日本が現場に係員を派遣して倒木の撤去作業を行っています。この影響で因美線は智頭駅と東津山駅の間で運転を見合わせています。