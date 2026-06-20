◆パ・リーグオリックス―西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックスは、西武戦をファミリーコンピューター「スーパーマリオブラザーズ」発売４０周年を記念した協賛試合「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催した。試合に先立ち、始球式にマリオが登場。マウンドに上がると、マリオと同じひげがトレードマークの２１３センチ右腕・ジェリーと守護神・マチャドもグラウンドに現れた。ジェリー