◆米大リーグドジャース６ｘ―５オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースがオリオールズに９回に逆転サヨナラ勝ちで４連勝を飾った。先発の佐々木朗希投手（２４）が６回途中４安打３失点。父親としての役割を果たすためにチームを離脱した大谷翔平投手（３１）の不在をカバーした。試合は３−５の９回にベッツの８号ソロで１点差とし、ラッシングが２点適時打で逆転サヨナラ勝