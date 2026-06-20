◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦トルコ０―１パラグアイ（１９日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）トルコ（ＦＩＦＡランク２２位）がパラグアイ（同４１位）と対戦し０―１で敗れた。第１戦のオーストラリア戦に続き連敗で、１次リーグ敗退が決まった。両チームとも初戦を落とし負けられない一戦となった第２戦。トルコはパラグアイのＭＦガラルサに今大会最速となる開始から６４秒（記録上は前半２分）で