◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦トルコ１―０パラグアイ（１９日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）パラグアイ（ＦＩＦＡランク４１位）がトルコ（同２２位）と対戦し、１―０で今大会初勝利を挙げ、決勝トーナメント進出へ望みをつないだ。両チームとも初戦を落とし負けられない一戦となった第２戦は、パラグアイが虎の子１点を守り抜いた。得点はＭＦガラルサがエリア外からミドルシュートを放ち、今大会