サッカー元日本代表でＪ３福島のＦＷ三浦知良（５９）が２０日、大阪・堺市のＪ―ＧＲＥＥＮ堺で行われた「明治安田Ｐｒｅｓｅｎｔｓ三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験イベント２０２６」に参加した。本イベントは２０１４年からＪリーグのタイトルパートナーを務める明治安田の社会貢献活動の一環。大阪府内在住の小学３〜６年生約５０人とミニサッカーゲームなどで汗を流したカズは、「僕も子どもたち